米男子ゴルフ全米オープン第1日はメジャー第3戦の第1ラウンドが18日に米ニューヨーク州・シネコックヒルズGC（パー70）で行われ、濃霧による中断の影響で日没サスペンデッドとなった。順位は暫定で、16ホールを回った久常涼（23＝SBSホールディングス）はイーブンパーの18位、松山英樹（34＝LEXUS）は15ホールを終えて1オーバーの29位。23年大会覇者ウィンダム・クラーク（32＝米国）が6アンダーで首位に立った。