シンガー・ソングライターの中村中（40）が19日、東京国際フォーラムでデビュー20周年記念コンサートを開催した。ドリアン・ロロブリジーダ（41）一青窈（49）根本要（69）がゲストとして登場。ゲストを交えながらデビュー曲の「汚れた下着」や、07年のNHK紅白歌合戦でも歌唱した「友達の詩」など全22曲を熱唱し、1300人のファンを魅了した。06年にトランスジェンダーであることを公表。この日、ドラァグクイーンのドリアンとのMC