【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】ＦＩＦＡランク１８位の日本は北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（同４５位、日本時間２１日午後１時開始）に臨む。森保一監督が試合会場で前日会見に登場した。１４日のオランダ戦で引き分けた日本代表の森保監督は、チュニジア戦が午後１０時キックオフと異例の遅い時間に行われることについて「１戦目のダラスの空調がきいた試合とは違う、暑い中での試合とな