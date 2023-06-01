【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（日本時間２１日午後１時開始）に臨む日本代表の森保一監督が試合会場で前日会見に登場した。この試合がＷ杯本大会通算１０００試合目となることについて「１０００試合目ということで非常に光栄に思います」と喜びを語った。次戦がメモリアルマッチとなる。森保監督は「１０００試合目にふさわしい試合ができるように、素晴ら