岡本夏美（27）沢村玲（29）が19日、都内でダブル主演するMBSドラマ「今から、親友やめようか。」（25日開始、木曜深夜1時59分）1話先行試写＆完成披露トークイベントに、共演する井内悠陽（21）と出席した。同作は人気TL（ティーンズラブ）漫画「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜」を実写ドラマ化。等身大の大人の純愛を映像美で表現し、登場人物たちの心情や葛藤を丁寧に描き出している。岡本はサッ