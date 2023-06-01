◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。チュニジア戦の選手起用については、明言を避けた。14日（同15日）のオランダとの初戦で、MF久保建英が後半に相手選手と接触して負傷交代。スタジアムから引き上げる際には車椅子に乗っ