２００４年頃に「ヒロシです…」の自虐ネタで大ブレイクした、お笑い芸人のヒロシ（５４）が愛車を披露し、反響が寄せられている。バイク好きで知られるヒロシは１９日までにインスタグラムで「やっと修理から戻ってきた！修理ばかりや！」とコメント。Ｔシャツ姿で愛車のそばに立ち、お茶目なポーズを見せたショットを公開した。フォロワーは「嬉しそうなヒロシさん」「嬉しそうなヒロシさんの笑顔が見れて嬉しいです」「