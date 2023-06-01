【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（日本時間２１日午後１時開始）に臨む日本代表の森保一監督が試合会場で前日会見に登場した。チュニジア戦で大幅なメンバー入れ替えとなるターンオーバーを行うかどうかについては、「質問されたことには真摯に答えたい」としつつ、「何を変えるかはまだ分からない。今日の練習を見てから決めたいと思う」と言及を避けた。過去