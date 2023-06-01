【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（日本時間２１日午後１時開始）に臨む日本代表の森保一監督が試合会場で前日会見を行った。１４日の初戦オランダ戦後に話題となった日本サポーターのゴミ拾いについて触れ、「日本が持つ世界に誇れる文化。多くの国民の方が、帰る時は来たときよりも美しくという言葉を知っている。私自身は選手や指導者として、他の指導者から『