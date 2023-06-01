20日午前3時17分ごろ、福島県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ220km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の浪江町、茨城県の境町、埼玉県の加須市と桶川市、東京都の東京品川区、神奈