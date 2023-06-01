【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（日本時間２１日午後１時開始）に臨む日本代表の森保一監督が試合会場で前日会見に登場した。第２戦の相手であるチュニジアは、初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督に電撃交代した。森保監督は「監督も代わって、非常にモチベーション高く、死にものぐるいで１戦目の敗戦を取り返そう、