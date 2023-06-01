スペイン代表FWラミン・ヤマルが自身のコンディションについて言及した。19日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が同選手のコメントを伝えている。ヤマルは4月に行われたラ・リーガ第33節セルタ戦でハムストリングを負傷。FIFAワールドカップ2026を戦うスペイン代表のメンバーに選出されたものの、直前のテストマッチ2試合を欠場し、復帰時期については注目を集めていた。そうしたなか、15日に行われたグループス