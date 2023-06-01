１８日（日本時間１９日）の１次リーグＡ組で、開催国のメキシコ（ＦＩＦＡランク１４位）は、韓国（同２５位）に１―０で勝利し、同組の１位通過が確定。今大会の全４８チーム中、決勝トーナメント（Ｔ）への一番乗りを決めた。韓国はミスと決定力不足が響いた。Ｂ組はカナダ（同３０位）がカタール（同５６位）に６―０で大勝し、記念すべきＷ杯での初白星を獲得。カナダのＦＷジョナサン・デービッド（２６）は、アルゼンチン