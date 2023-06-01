【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（日本時間２１日午後１時開始）に臨む日本代表の森保一監督が試合会場で前日会見に登場した。１４日の初戦オランダ戦では２度追いつく粘りを見せ、２―２で勝ち点１を獲得した。森保監督は「オランダ戦は選手たちがいいパフォーマンスを見せてくれて、最後まで粘り強く戦い、勝ち点１をつかみ取った。このＷ杯に向けてチームが