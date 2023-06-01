◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。森保監督はオランダ戦の引き分けについて「誰も満足してない」とキッパリ。その上で「チュニジアは監督も代わって、非常にモチベーション高く、死に物狂いで、1戦目の敗戦を取り返