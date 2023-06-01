◇サッカーW杯北中米大会出場全48カ国が1次リーグ初戦を終えて、FIFAは18日に今大会から導入したパワーランキングを発表した。最新の解析技術を用い、選手のパフォーマンスを0〜10で数値化。フィールド選手は「攻撃」「創造性」「守備」の3カテゴリーで構成。今後は各試合終了後にリアルタイムで更新される。攻撃部門では16日のアルジェリア戦でハットトリックを達成したアルゼンチンFWメッシが8・12でトップ。日本勢最上