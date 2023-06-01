日本は、２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）に１次リーグＦ組第２戦でチュニジアと対戦する。Ｗ杯の１次リーグ第２戦は、出場した過去７大会で１勝３分け３敗と鬼門になっている。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング５４位のチュニジアは、日本戦の直前に監督交代にかじを切ったばかり。どんな戦い方をしてくるか、予想が難しい不気味な存在だ。サッカー担当の松田和城記者が、試合のポイント、日本代表のキープレ