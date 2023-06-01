◇サッカーW杯北中米大会MF鎌田は1ミリの隙も見せない。状態を確認するように体を動かし、集中した表情でチュニジア戦2日前の調整を終えた。「現代サッカーではファイブ（5バック）で守られると本当に難しい試合になる。自分たちはじれずに、やるべきことをしっかりとやって戦っていければいい」。先発濃厚のボランチは、我慢強く戦う姿勢を強調した。監督交代の荒療治に出たチュニジアは、ルナール監督の下で堅いブロック