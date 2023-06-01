◇サッカーW杯北中米大会チュニジアは日本戦で、大敗したスウェーデン戦から先発を大幅に入れ替えると同国のラ・プレス紙が予想した。「彼は5バックや3バックの布陣をあまり好まない」。ルナール新監督がラムシ前監督時代の基本布陣を劇的に変えることはないとした上で、GK、センターバック、ボランチのスタメンを変更する可能性を指摘。中盤は元ドイツ代表の兄を持つケディラからハジマハムードに代わると推測した。