◇サッカーW杯北中米大会初戦で左膝を負傷したMF久保はチュニジア戦の欠場が決まった。ベースキャンプ地のナッシュビルに残りリハビリする。18日にはモンテレイに出発する仲間の元に駆けつけた。午前中は宿舎で過ごし、全体練習が終了した午後1時過ぎに練習会場へ。昼食を共にしたとみられ、空港に直接向かうチームを見送った。その後は約3時間ほど施設に残り、リハビリに努めた。練習会場を後にしたのは午後5時半過ぎ。サン