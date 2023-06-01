◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組の日本代表は18日、ベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行い、20日（日本時間21日）の第2戦チュニジア戦の舞台となるモンテレイに移動した。今大会初白星を狙う一戦はW杯通算1000試合目のメモリアルマッチ。初戦のオランダ戦で得点したMF中村敬斗（25＝Sランス）は02年日韓大会の稲本潤一以来2人目の2試合連続弾に照準を合わせた。歴史に名を刻むイメージを膨らませた。チュニジア戦