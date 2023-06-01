19日、東京・北区の小学校から出火し児童ら11人がケガをした火事で、北区の区長や学校の校長らが記者会見を行い謝罪しました。警視庁などによりますと19日午前、北区・滝野川の滝野川第三小学校で火事があり、小学校5年生の児童8人と教員ら3人のあわせて11人がケガをしました。この火事について、北区の区長や学校の校長らが会見で謝罪しました。会見に出席した学校長は、火元とみられている4階の音楽準備室について、「楽器などが