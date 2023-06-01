オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、アムステルダム郊外の公園を訪れ、桜の木を植樹されました。天皇皇后両陛下は現地時間の19日午後アムステルフェーン市にある「アムステルダムの森公園」を訪問されました。両陛下は、東日本大震災の翌年に公園内に建てられた犠牲者の追悼記念碑を訪れ、およそ50秒間黙祷を捧げられました。続いて桜およそ400本が植えられた「桜エリア」で、歓迎のために集まった日本人らに笑顔で手を振ら