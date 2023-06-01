コヴェントリーは、フランク・ランパード監督との契約延長を目指しているようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』など複数メディアが報じた。現在47歳のランパード監督は現役時代の大半をチェルシーで過ごし、2017年にニューヨーク・シティで引退。指導者の道に進むと、2018年にダービー・カウンティの指揮官に就任した。翌年には古巣チェルシーに監督に就任したが、2年目に成績不振に陥り2021年1月に退任。その後、