ボカ・ジュニオルスに所属するウルグアイ代表FWエディンソン・カバーニは、今夏同クラブを退団する可能性があるようだ。19日、アルゼンチンメディア『TyCスポーツ』が報じている。現在39歳のカバーニは、これまでナポリやパリ・サンジェルマン（PSG）、マンチェスター・ユナイテッドなどでプレー。2023年夏からはボカ・ジュニオルスへ移籍し、ここまでクラブ通算81試合出場28ゴール3アシストの成績を収めているが、2026年は2試合