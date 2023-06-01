ノルウェー政府は19日、小学校の児童が生成AIツールを使用するのを原則として禁止すると発表しました。AIに頼りすぎると学習に必要な力が十分に身につかないおそれがあるとしています。ノルウェー政府によりますと、対象となるのは6歳から13歳の小学校段階の児童で、2026年秋の新学期から生成AIを原則として使わせない方針です。一方、14歳から16歳までの中学校段階の生徒については、教師の監督のもとで使うことができるというこ