秋篠宮家の二女・佳子さまはベルギーの世界的に有名なダンスカンパニーによるコンテンポラリーダンス公演を鑑賞されました。佳子さまは、19日夜、埼玉県の彩の国さいたま芸術劇場で行われた世界的な振付師アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルさんが主宰するベルギーのダンスカンパニー「ローザス」の公演を鑑賞されました。ヴィヴァルディの名曲「四季」にのせて現代の気候変動を表現するダイナミックなコンテンポラリーダンスに