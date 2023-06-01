電気を消してスローな夜を。心を整える時間が環境問題などを考えるきっかけにもつながります。アジサイが境内を彩る東京・港区の増上寺で、食品宅配大手「オイシックス・ラ・大地」が展開する「大地を守る会」が実施した「大地を守る100万人のキャンドルナイト＠増上寺2026」が行われました。カウントダウンとともに東京タワーが消灯し、会場はキャンドルの明かりに照らし出され幻想的な空間が広がりました。昼はアジサイ、夜はキ