フジテレビのドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」の舞台となった高校の生徒らが文部科学大臣と面会しました。海洋科学科3年・森口恋歌さん：通常のものとは違ってそこらへんに売られていないというのと、値段が少し高いです。松本文部科学大臣：手間暇かかってますからね。このドラマは福井・小浜市の水産高校を舞台に「宇宙食の開発」という夢に挑戦した実話をもとに描いていて、モデルとなった県立若狭高等学校の生徒らが実習で作った