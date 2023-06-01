◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・工藤が8―3の8回から2番手で登板し、1回無失点と役割を果たした。先頭・牧に右前打されたが、佐野を見逃し三振、筒香をフォークで二ゴロ併殺に仕留め、結果的に上位打線を3人で退けた。「ゼロで行けて良かったです」と7試合連続無失点の内容に手応えも感じていた。首脳陣は木下とともに、“KKコンビ”で勝ちパターンを編成する計画。上々のスタートにもなり、「体