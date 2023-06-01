◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・福島が初回先頭で初球を痛烈に右前へはじき返し、ビッグイニングの呼び水となった。「立ち遅れがないようにしっかり準備して、いい結果につながったので、良かった」と振り返った。守っても、7回先頭・戸柱の左翼への大飛球をフェンスに激突しながら好捕。ただ、外野のスタメン争いはまだまだし烈。「うかうかできる立場じゃないんで」と口元を引き締めていた。