◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・森下翔太外野手（25）が19日、交流戦明け初戦のDeNA戦（横浜）で、4月29日以来51日ぶりのリーグ単独トップに躍り出る16号2ランを放った。8―3の9回無死三塁、左翼席上段へダメ押しのアーチを架けた。チームは交流戦で6勝12敗の9位と苦戦をしいられたが、その流れを断ち切るかのように、リーグ戦再開初戦を先発野手全員の13安打で11得点を挙げる猛攻で快勝。最高の再