◇ファーム・リーグ阪神3―4オリックス（2026年6月19日杉本商事BS）阪神・立石の再出発の一戦は無安打に終わった。ファーム・リーグのオリックス戦に「1番・三塁」で先発。17日に2軍降格後初めての実戦となったが、4打数無安打、2三振と振るわなかった。1軍再昇格を見据え、「しっかりファームで、相手と対する中で、自分の再現性を上げることが大事」と2軍で自身を見つめ直す方針のドラ1ルーキー。内容と結果が伴う打席