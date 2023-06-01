◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神が2点を先制した初回、なお2死二塁から高寺が右中間への適時二塁打を放ち、大量得点をお膳立てした。「2死から打てたんで、良かったです」と振り返る一方、その後の3打席で結果が出ず「2本目打ちたいっす」と不満も口にした。これで6番でのスタメンが3試合続いている。「ランナーたまるんで、しっかり還せるよう、やっていきたい」と貪欲な口ぶりだった。