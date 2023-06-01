◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・今朝丸が出場選手登録され、1軍に初昇格した。この日、出場機会はめぐってこなかったがブルペンの一員として待機。「（雰囲気も）味わえましたし、こういう感じなんだなと知れました」と充実の一日を振り返った。今季はファーム・リーグで11試合に登板して3勝2敗、防御率2・95をマーク。「ロングリリーフ要員」として期待される右腕は「任されたイニングを無失点で