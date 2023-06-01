◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）好相性の地で好投した。阪神先発の村上は7回3失点と粘って、今季6勝目。これまで甲子園のDeNA戦では未勝利ながら、横浜に舞台を移すと登板全8試合でクオリティースタート（6回以上、自責3以下）の3勝目だ。「役割は果たせたけど、反省しないといけない場面がある」悔やんだのは2回に浴びた一発だった。1死から宮崎に右翼席へのソロを被弾。少し高めに浮いた変化球を捉