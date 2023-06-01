◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）横浜の夜空に豪快なアーチを描いた。4点優勢の8回無死。大山が放った一打は勝利を確信した虎党が待つ左翼席に飛び込んだ。「横浜スタジアムは何が起こるかわからない」。その思いを続く9回の第5打席でも体現。直球を完璧に捉えた大飛球は再び左翼席に着弾した。今季2度目となる2打席連発のダメ押し10号ソロだった。「何があるか分からない球場ですし、1点でも多くという