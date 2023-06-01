◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）逆方向への弾道が、横浜の風に乗ってスタンドへ着弾した。3―0の初回2死二塁。阪神・坂本が、さらにDeNAを引き離す今季1号右越え2ラン。下位でも油断はできない、猛虎打線の恐ろしさを初回から知らしめた。「あんなの打ったことないので、一生懸命走りました」お立ち台では、自身も驚きの一打と明かして、虎党を沸かせた。キャリア9本目で、初の右越えへの一発。その一