◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）▼いい形で再発進甲子園最終のゲーム（17日）から、いい勢いを、いい形で持ってきてくれたなというふうには思います。石田裕投手もすごくいい投手。真っすぐも速いし、いい攻撃が全体として、立ち上がりから仕掛けられたかな、というふうに思います。▼7回3失点の村上は安定感抜群中盤以降、非常に安定感が出てきて、エースらしく素晴らしい投球でした。良かったです