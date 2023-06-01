◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・伊藤将が、20日の予告先発投手として公示され、慣れ親しんだ横浜スタジアムで今季初勝利を狙う。横浜高時代から知る同球場のマウンドに臨むにあたり、「風を見ながら自分のピッチングをしていけたら」と一発を警戒。「前回は点をもらった後に逆転された。そこはないように」と5回2失点だった前回11日ソフトバンク戦での反省を生かす構えだ。