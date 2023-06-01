タレント・渡辺美奈代（５６）のドレス姿に驚きの声が上がった。１９日までにインスタグラムで「ファンミーティング＃２０２６＃バスツアー＃楽しかった＃みなさんありがとうございました」とつづり、水色の花が付いた豪華なドレス姿をアップした。この投稿には「リアルプリンセス」「明日から頑張れる」「美奈代姫最高」「マーメイドのようなドレス！とってもお似合い」「言葉が出ません」「夏にぴったりな爽やかな色のド