プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のバルサミコソテー」 「ゴーヤのフライ」 「焼きパプリカとカッテージチーズ」 の全3品。 バルサミコ酢を合わせた鶏肉のソテーと焼きパプリカのマリネは暑い夏にピッタリのメニュー。【主菜】鶏肉のバルサミコソテー ジューシーな鶏もも肉にバルサミコ酢がよく合います。 ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：614Kcal レシピ制作：料理