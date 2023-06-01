ブラジルにある教会の像に批判が殺到しました。ブラジル南東部の都市カルモ・ド・カジュル。住民の憩いの広場には、キリストや聖母マリアなどの像があります。それがある日突然、不格好な姿に！?一体何があったのでしょうか。市役所に寄せられた声（現地メディアより）「なんてことだ！一体誰がこんなことをしてくれたんだ」これは誰かのイタズラではなく、修復作業の結果です。市役所のSNSには責任を問うコメントも寄せられました