東京・北区の小学校で授業中に起きた火災で、学校側は火災や避難の経緯などを説明しました。この火事は北区の滝野川第三小学校の4階の音楽室付近から出火し、児童ら3人が骨折するなど、あわせて11人が病院に搬送されました。滝野川第三小学校・高草木政浩校長：かなりショックで涙をこぼしている子も多かった。本当に厳しいつらい状態だったんだろうなと。しっかりと原因を明らかにして、今後、対応できるよう努めてまいりたい。学