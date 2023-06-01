【チューリヒ＝阿部真司、エルサレム＝福島利之】スイス外務省は１９日、中部ビュルゲンシュトックでこの日予定していた米国とイランの協議が延期されたと発表した。イラン外務省報道官は、仲介国と話し合い、「数日内」に始まるとの見通しを示した。覚書で軍事作戦の終結を宣言したレバノンでは１８〜１９日、イスラエル軍が激しい攻撃を行い、交渉の行方に影を落とした。米国のバンス副大統領は１８日、最終合意へ向けた６０