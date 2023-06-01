万引きした客に「前科ついちゃうよ」などと言い、現金を脅し取ったとして、コンビニの店長だった男が逮捕されました。望月彰容疑者（53）は今年4月、店長を務めていた川崎市のコンビニで、化粧品を万引きした女子大学生（20）に対し「ここで被害届を出すか出さないかで、あなたの人生が変わるよ」「いいの？前科ついちゃうよ」などと言い、現金10万円を脅し取った疑いがもたれています。望月容疑者は容疑を否認していますが、2年ほ