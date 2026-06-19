プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得に近づいている。ターゲットは同リーグのノッティンガム・フォレストでプレイするエリオット・アンダーソン。イングランド代表MFで、先日のクロアチア戦では先発して勝利に大きく貢献している。ニューカッスル出身の23歳で当時は前線で起用されていたこともあったが、フォレスト移籍以降はボランチでの出番が増えている。シティは退団したベルナルド・シウバの後任としてこのアン