7月10日よりTBS系で放送がスタートする蒼井優主演の金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』のメインビジュアルが公開され、劇伴音楽をharuka nakamuraが担当することが発表された。 参考：松山ケンイチ、『Tシャツが乾くまで』で喫茶店オーナー役にTBSドラマ3クール連続出演 本作は、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。ある夏の日、当たり前