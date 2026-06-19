2026W杯より出場国は48まで拡大し、アジアの出場枠も8.5枠まで拡大。しかし、それでも中国代表は2026W杯出場権を掴めなかった。『Forbes』は、なぜ中国のサッカーは強くならないのかと注目している。皮肉なことに、スポンサーの面では中国企業がW杯での存在感を拡大している。FIFAのグローバルパートナーとしては蒙牛乳業、ハイセンス、レノボがあり、今大会に出場している各国代表チームの中にも中国企業と提携しているところが数