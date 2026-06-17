暑い季節にうれしい「ココス」の2026夏のランチメニューが、6月23日（火）よりスタートします。爽やかなレモンクリームパスタや人気のモッツァレラトマトパスタ、さっぱり食べられる冷やし豚しゃぶ、スタミナ満点のハンバーグなど、夏にぴったりのメニューが勢ぞろい。さらにランチタイム限定価格のミニかき氷も登場し、食後まで楽しめる充実のラインアップです♪ 夏にぴったりの新作パスタランチ